АЛМА-АТА, 10 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти и газового конденсата в Казахстане в 2019 году, по предварительным данным, составила 90,5 миллиона тонн против 90,36 миллиона тонн годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства энергетики республики.

"По предварительным данным, добыча нефти и газоконденсата по Казахстану в 2019 году составила 90,5 миллиона тонн", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили объемы добычи на крупнейших нефтегазовых проектах страны. Так, добыча ТОО "Тенгизшевройл" (месторождение Тенгиз) составила 29,79 миллиона тонн, "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (месторождение Карачаганак) — 11,27 миллиона тонн, "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В." (месторождение Кашаган) — 14,1 миллиона тонн.