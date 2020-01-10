МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Претензии Белоруссии по стоимости поставок нефти из РФ обусловлены проходящим сейчас в российской нефтяной отрасли налоговым маневром, подразумевающим постепенное снижение экспортной пошлины и рост НДПИ. Это означает переход белорусской нефтепереработки на рыночные рельсы, тогда как раньше нефть шла фактически по внутрироссийской цене, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Они не видят экономических возможностей для поиска компромисса и адекватной по цене альтернативы российской нефти, однако считают, что из политических соображений Москва может предоставить скидку.

Россия и Белоруссия не могут договориться по цене поставок нефти. И хотя с начала года прошло уже 10 дней, этот вопрос по-прежнему остается открытым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг заявил, что до сих пор не договорился с президентом РФ Владимиром Путиным по поставкам нефти в республику, поскольку Москва хочет продавать сырье Минску по цене, которая превышает мировую.

В самом начале 2020 года Россия прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, но уже через несколько дней прокачка возобновилась. Однако ясности по ценам по-прежнему нет: одни источники в РФ говорят, что Белоруссия не хочет платить по рыночной стоимости, другие – что РФ предлагает сохранить прошлогодние расценки. В свою очередь, в белорусском госконцерне "Белнефтехим" утверждают, что стоимость нефти для нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии из-за налогового маневра в РФ в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.

ИЗДЕРЖКИ НАЛОГОВОГО МАНЕВРА

Причина спора в налоговом маневре, который проводится в российской нефтяной отрасли, указывают эксперты. Речь идет о постепенном снижении экспортной пошлины, которая должна обнулиться к 2024 году, и росте НДПИ, который полностью заложен в цену поставок. Фактически это означает перевод белорусской нефтепереработки на рыночные рельсы, говорит старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Ранее цены на нефть при поставках в Белоруссию зачастую не учитывали экспортные пошлины, и можно было за счет этого выигрывать в стоимости нефтепереработки. "По сути, белорусские поставщики получали российскую нефть по внутренней цене, перерабатывали в нефтепродукты и их поставляли по мировой цене на рынок (чаще всего это были поставки в Польшу и Украину)", — пояснила аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

В настоящее время налоговый маневр приводит к тому, что доля экспортной пошлины в цене нефти снижается, а в скором времени пошлина совсем исчезнет. Поэтому играть за счет разницы цен на внутреннем и мировом рынке станет невозможно. Это возмущает белорусских покупателей, теряющих бизнес, добавила она.

Российские власти обещают поставки в Белоруссии нефти и газа по внутрироссийским ценам при условии полной интеграции в экономику РФ – единый рынок производства и сбыта товаров. "Однако предложение о полном вхождении в российский рынок и настройке работы по правилам российского Минэнерго также не принимается, так как есть желание сидеть на двух стульях, как у всех региональных элит", — говорит Лукичева.

ВАРИАНТЫ И АЛЬТЕРНАТИВЫ

Ценообразование на нефть в России и Белоруссии основывается на принципе экспортного паритета, что означает, при прочих равных, рост цен на нефть при снижении размера экспортных пошлин для всех "внутренних" потребителей. При этом в реальных рыночных условиях возможны некоторые отклонения от экспортного паритета как в большую, так и в меньшую сторону (премия или дисконт), отмечает младший директор по корпоративным рейтингам Эксперт РА Филипп Мурадян.

Минск не устраивают новые, более высокие цены, и он хотел бы их снизить. В связи с этим ведется поиск прочих вариантов, относительно которых аналитики настроены скептически. Белоруссия пытается любыми способами добиться от России компенсаций за рост цен на нефть.

"Ранее Белоруссия настаивала на полной компенсации негативного эффекта налогового маневра, требуя предоставления своим НПЗ аналога российского обратного акциза на нефть. Однако этот вопрос вряд ли будет решен в ближайшие два года, так как двум странам будет необходимо унифицировать налоговое законодательство. Сейчас Белоруссия пытается хотя бы частично "облегчить жизнь" внутренним потребителям, на уровне компаний добиваясь отмены сложившейся премии к экспортному паритету", — полагает Мурадян.

В конце 2019 года Лукашенко говорил о необходимости начать поиск альтернативы российским поставкам. Нефтяной рынок весьма демократичен и не привязан к определенным производителям, поэтому возможен, к примеру, реверс саудовской или американской нефти через Польшу или танкерные поставки через порты Балтии из любых стран.

Однако, по данным источников в отрасли, поставки нефти Белоруссии из России на условиях 2019 года будут дешевле других поставок с мирового рынка минимум на 1,6 млрд долларов в год при их стандартном годовом объеме в 24 млн тонн.

Аналитики также сомневаются в том, что удастся найти более выгодную альтернативу. "Вряд ли кто-то будет готов поставлять нефть в Белоруссию по ценам ниже, чем Россия, разговоры о реверсных поставках пока скорее являются попыткой улучшить переговорную позицию", — полагает Мариниченко.

Скорее всего, будет найден компромисс, Москва предоставит небольшую скидку, чтобы избежать политических издержек — история проучилась довольно громкой и может негативно сказаться на имидже России в Белоруссии, заключил он.