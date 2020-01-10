МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу вечером на фоне снижения опасений за дальнейшее развитие конфликта США и Ирана, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 21.08 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,15% — до 65,27 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,49%, до 59,27 доллара за баррель.

Инвесторы с надеждой следят за развитием конфликта США и Ирана, надеясь на скорую его деэскалацию. Так, вероятность перебоев с поставками уменьшилась после того, как президент США Дональд Трамп заявил в среду, что ограничится санкциями по отношению к Ирану, который совершил ракетные удары по американским базам в Ираке.

На фоне этого трейдеры отыгрывают последние новости о конфликте. США в пятницу ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке из продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.

Инвесторы также оценивают данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes сообщившей, что за неделю, завершившуюся 10 января, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на 11, до 659 агрегатов.