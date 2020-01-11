БАКУ, 11 янв — ПРАЙМ. Азербайджан в декабре снизил добычу нефти до 771 тысячи баррелей в сутки с 776 тысяч в ноябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго Азербайджана.

"В декабре среднесуточная добыча нефти составила 771 тысячу баррелей. 680 тысяч баррелей составила сырая нефть, 91 тысячу баррелей – конденсат", — сообщили в Минэнерго.

ОПЕК+ ранее согласовала дополнительное сокращение добычи на первый квартал в объеме 500 тысяч баррелей в сутки. Азербайджан взял на себя обязательство дополнительно снизить суточную добычу нефти на 7 тысяч баррелей с января 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+. В минэнерго страны отмечали, что тем самым отметка обязательств Азербайджана по сокращению добычи выросла до 27 тысяч баррелей, с января 2020 года суточная добыча должна сохраниться на уровне 769 тысяч баррелей.