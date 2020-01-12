ТОКИО, 12 янв — ПРАЙМ. Нештатная ситуация случилась на АЭС "Иката" в Японии, инцидент не повлиял на окружающую среду, сообщает агентство Киодо со ссылкой на оператора станции компанию Shikoku Electric Power Company.

Как сообщает агентство, во время извлечения топливных сборок на остановленном третьем блоке АЭС "Иката" вместе с верхней частью, фиксирующей их в реакторе, была случайно приподнята одна из 48 регулирующих кассет.

Утечки радиации и влияния на окружающую среду нет. Это первый опыт извлечения топлива смешанного топлива плутония и урана МОХ. Возможно, в графике работ возникнет отставание из-за необходимости выяснить причины происшествия.