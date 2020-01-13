МОСКВА, 13 янв — Dow Jones. Цены на нефть в пятницу продемонстрировали самое значительное недельное падение почти за шесть месяцев, несмотря на недавнее обострение отношений между США и Ираном. Таким образом, возобладала позиция тех трейдеров, которые считают, что геополитические события на Ближнем Востоке не нарушат поставок сырой нефти и не станут угрозой для мировой экономики.

В прошлый понедельник цены на нефть WTI выросли до максимума с начала мая. Некоторые аналитики опасались, что возмездие за организованное США убийство иранского генерала Касема Сулеймани может создать угрозу перевозкам в районе Ормузского пролива, через который перевозится примерно 20% мирового предложения нефти.

Между тем президент США Дональд Трамп в среду просигнализировал, что США не будут наносить ответных ударов по Ирану после ракетного обстрела американских военных баз в Ираке, не повлекшего человеческих жертв.

Признаки нежелания Ирана ввязываться в серьезный конфликт с США способствовали снижению цен на нефть. Это позволяет рассчитывать на то, что цена бензина для потребителей по всему миру будет оставаться относительно низкой. Сдержанный рост цен на бензин оказывал поддержку американским потребителям, чьи расходы обеспечивали стабильность экономического роста в США, несмотря на неопределенность в торговых отношениях и замедление в обрабатывающей промышленности.

Фьючерсы на нефть WTI в пятницу закрылись с понижением на 0,9%, по 59,04 доллара США за баррель. За неделю американская нефть подешевела на 6,4%, что представляет собой самое большое снижение цен с середины июля. При этом цены остаются в так называемом "оптимальном диапазоне", который позволяет компаниям энергетического сектора получать прибыль без повышения цен на бензин. Котировки на нефть Brent за неделю снизились на 5,3%, до 64,98 доллара за баррель.

Такая динамика цен напоминает ситуацию, наблюдавшуюся в середине сентября, после обстрела нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии, вина за которые была возложена на Иран. Цены на нефть тогда сначала подскочили, но упали, когда трейдерам стало ясно, что нападение не вызовет значительных перебоев в поставках, которых они опасались. Динамика прошедшей недели также напоминает об обильности мирового предложения нефти, обусловленного отчасти ростом сланцевой добычи в США.

"Хотя в начале недели на рынке преобладали опасения относительно эскалации конфликта между США и Ираном и возможных перебоев с поставками, теперь можно считать, что этот вопрос закрыт", — отметили аналитики Commerzbank.

Еще одним признаком роста уверенности инвесторов в том, что американо-иранский конфликт не будет препятствовать мировому экономическому росту, стало снижение в пятницу февральских фьючерсов на золото до 1557,50 доллара за тройскую унцию. Это на 0,9% ниже почти 7-летнего максимума, достигнутого во вторник. Цена этого драгоценного металла обычно растет на фоне бегства инвесторов к активам-убежищам, способным сохранять свою ценность в периоды рыночных волнений.

Несмотря на заявления Трампа о том, что США не нуждаются в нефти Ближнего Востока, аналитики предупреждают, что Ормузский пролив остается ключевой точкой уязвимости для мировых перевозок нефти. Хотя США и являются крупнейшим производителем нефти в мире, они по-прежнему остаются и крупным ее импортером, полагающимся на закупки у стран ОПЕК и союзников блока.

Между тем свидетельств перебоев в поставках нефти пока не наблюдается. Еженедельные данные Минэнерго США, опубликованные на прошлой неделе, продемонстрировали неожиданный рост запасов нефти на неделе 28 декабря — 3 января. Запасы нефти в США держатся около среднего 5-летнего значения, указывая на то, что предложение нефти остается обильным. Внутренне производство нефти в США на отчетной неделе оставалось на рекордно высоком уровне 12,9 млн баррелей в день. По данным Международного энергетического агентства (IEA), запасы нефти в других развитых странах также оставались высокими, сдерживая рост цен.

Теперь трейдеры ожидают очередных отчетов ОПЕК и IEA, которые выйдут на этой недели. Чтобы поддержать цены, ОПЕК и ее союзники (в том числе Россия) увеличили масштаб существующих сокращений нефтедобычи от 1,2 до около 1,7 млн баррелей в день. Между тем комментарии со стороны представителей картеля о том, что они не ожидают серьезных перебоев в поставках на фоне напряженности между США и Ираном, оказали давление на котировки.

"Если не произойдет существенной эскалации, в результате которой конфликт охватит более значительную часть региона, то, на наш взгляд, влияние на цены даже расширенного военного конфликта будет ограниченным", — отмечается в аналитической записке JPMorgan Chase.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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