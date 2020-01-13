МИНСК, 13 янв — ПРАЙМ. Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие "Гомельтранснефть Дружба", заявил РИА Новости в понедельник источник в нефтяной отрасли республики, знакомый с разработкой проекта указа.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому республика ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории. Кроме того, в целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий аварий на нефтепроводах для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%.

"Проект указа прорабатывался последний год, было несколько вариантов этого документа. Насколько я знаю, предполагалось ввести фиксированный (экологический — ред.) налог в размере 35 (белорусских) копеек за 100 тонно-километров (прокачки — ред.)… Последний вариант указа пока официально не опубликован, известно только о его подписании… Но предполагается, что этот экологический налог будет платить "Гомельтранснефть Дружба" как оператор белорусского участка нефтепровода "Дружба". "Транснефть" ничего не будет платить. Российской стороны это вообще не касается никаким образом", — заявил собеседник агентства.

Он пояснил, что повышение ставки налога на прибыль до 50% также касается государственной трубопроводной компании в Белоруссии, но это "всего лишь фискальный способ изъятия доходов". "Указ не имеет никакого другого окраса, кроме как… перераспределение доходов, просто он (выход документа – ред.) совпал по времени с этими всеми сложностями (в отношениях Минска и Москвы в вопросе поставок нефти – ред.)", — сказал источник.

В свою очередь другой источник в госорганах сообщил РИА Новости, что указ президента Белоруссии вступает в силу с 1 января 2020 года, а официальная публикация документа ожидается в понедельник.

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" перекачивает нефть, поступающую из российской части магистрального нефтепровода "Дружба", в направлении стран Западной и Восточной Европы, снабжает углеводородным сырьем белорусскую нефтехимию, а также осуществляет транспортировку нефтепродуктов по территории Белоруссии.

Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в Белоруссию. Президенты Белоруссии и РФ 30-31 декабря обсуждали этот вопрос по телефону. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ республики, однако к 1 января 2020 года документы подписаны не были. РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. "Белнефтехим" в связи с этим отмечал, что загрузка заводов снижена до технологического минимума, и они работают на сформированных ранее запасах нефти. Минск был вынужден временно прекратить экспорт нефтепродуктов.

"Белнефтехим" 4 января заявил об оформлении документов с компанией из РФ на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии в 10 долларов за тонну. В этот же день прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновилась. В Минске заявляли, что рассчитывают получить из РФ в январе 650 тысяч тонн нефти. До этого Белоруссия и Россия подписали баланс поставок нефти в республику на 2020 год в объеме 24 миллиона тонн.