МИНСК, 14 янв — ПРАЙМ. Белоруссия ожидает скорых договоренностей по импорту в республику нефти, альтернативной российской, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения (по поставкам нефти – ред.). Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти… Все возможные страны (рассматриваются — ред.): и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан. Мы сейчас занялись этим вопросом", — цитирует Крутого госагентство Белта.

По его словам, Минск считает нецелесообразным в условиях российского налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику, но пока российская сторона не идет навстречу, за исключением "Славнефти".

"Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси … платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", — заявил Крутой.

Российские партнеры "пока не хотят двигаться по размеру этой премии", навстречу здесь пошли только компании Михаила Гуцериева (структуры группы "Сафмар" — ред.), сказал первый вице-премьер.

"Идет переговорный процесс. Мы разослали всем свои предложения. Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти — примерно 10% российского экспорта", — заметил первый вице-премьер.

Источник РИА Новости 3 января сообщал, что поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с 1 января прекратились из-за отсутствия согласованных ценовых условий и подписанных контрактов между российскими грузоотправителями и белорусскими покупателями, несмотря на предложение российских компаний сохранить условия 2019 года.

Затем, 4 января белорусский госконцерн "Белнефтехим" заявил об оформлении документов с компанией из РФ на прокачку первой партии нефти, закупаемой без премии в 10 долларов за тонну. В этот же день прокачка нефти из РФ на белорусские НПЗ возобновилась. Представитель "Транснефти" сообщал агентству, что компания получала заявку на прокачку 130 тысяч тонн нефти на Новополоцкий НПЗ. Источник в трейдерских кругах уточнил РИА Новости, что нефтяные компании группы "Сафмар" поставят в Белоруссию до конца января еще около 600 тысяч тонн нефти.

Один из спорных вопросов для сторон — налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Минск оценивал потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов, а в 2019 году и в 2020 году — по 400 миллионов долларов дополнительных издержек из-за ожидаемого увеличения цены на нефть РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. А по данным "Белнефтехима", стоимость нефти для НПЗ Белоруссии из-за этого в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну.