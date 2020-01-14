ХЕЛЬСИНКИ, 14 янв — ПРАЙМ. Масштабная забастовка одного из крупнейших профсоюзов Финляндии Pro, которая затронет химическую, резиновую и стеклокерамическую промышленность и намечена на 27 января, поставит под угрозу функционирование нефтеперерабатывающих заводов компании Neste и нанесёт серьёзный ущерб экономике страны, сообщает во вторник производитель в пресс-релизе.

Профсоюз Pro объявил о забастовке, которая начнется 27 января и продлится две недели. Основное разногласие заключается в дополнительных 24 рабочих часах работы в месяц. Работники хотели бы отменить дополнительные часы или получать за них компенсацию. Работодатели с требованиями не согласны.

"Мы очень обеспокоены ситуацией. Мы надеемся, что стороны приложат все усилия, чтобы найти решение для предотвращения серьезного воздействия на общество и обеспечения безопасности перевозок и промышленных операций. Угроза двухнедельной забастовки в нефтепереработке очень критична, и ее влияние на производство и распределение намного больше, чем две недели", — говорит старший вице-президент по персоналу в Neste Ханнеле Якосуо-Янссон, его цитата приводится в сообщении.

Процессы в химической промышленности сложны и подвержены незапланированным изменениям. Предполагается, что нефтеперерабатывающий завод в городе Порвоо будет остановлен. В стране есть несколько промышленных операторов, процессы которых взаимосвязаны и предназначены для непрерывной работы. Отмечается, что зима — исключительное и трудное время для закрытия завода, поскольку процессы и оборудование подвергаются замерзанию. Это приводит к задержкам в процессе запуска, что затрудняет восстановление производства и доставку продукции покупателям. В худшем случае, замерзание может привести к серьезному отказу оборудования и, как следствие, к риску утечки и взрыва, предупреждает Neste.

"Сбой производства, вызванный забастовкой, всегда влечет за собой повышенный риск отказа оборудования, личной безопасности, а также ущерба окружающей среде. Зима усиливает последствия сбоя. Учитывая вышеизложенные факты, остановка нефтеперерабатывающего завода из-за забастовки в середине зимы является очень рискованной операцией, и ее последствия могут быть обильными и широкими", — говорит исполнительный вице-президент по нефтепродуктам в Neste Марко Пеккола.

На конец 2019-начало 2020 года приходится основной пик перезаключения профсоюзных соглашений в Финляндии, переговоры по которым не всегда проходят гладко. Так в декабре бастовали сотрудники лесопильных, фанерных, клеевых фабрик, чья акция привела к убыткам от 5 до 10 миллионов евро в день, уточняли ранее в Ассоциации лесной промышленности. Масштабная забастовка в сфере промышленности с участием 100 тысяч работников технологической, химической и деревообрабатывающей отраслей прошла в Финляндии с 9 по 11 декабря. А с 11 по 27 ноября в стране прошла забастовка почтальонов, которая привела к отставке 75-ого правительства во главе с Антти Ринне.