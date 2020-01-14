МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 64,83 доллара за баррель с прежних 60,51 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год повышен до 59,25 доллара против декабрьской оценки в 55,01 доллара.

EIA ожидает, что в 2021 году стоимость нефти марки Brent составит 67,53 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Кроме того, управление прогнозирует, что в 2021 средняя цена на нефть марки WTI составит 62,03 доллара за баррель.

Минэнерго США повысило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 12 тысяч баррелей в сутки, до 13,3 миллиона баррелей в сутки против декабрьского прогноза в 13,18 миллиона баррелей, следует из данных EIA.

В 2021 году EIA ожидает добычу нефти на уровне в 13,71 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в стране в 2019 году составила в среднем 12,24 миллиона баррелей в сутки.