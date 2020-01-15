МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Начало продажи Венесуэлой нефти за национальную криптовалюту петро является попыткой обойти санкции США и ослабить давление на экспорт, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, дающий старт продажам нефти за петро. На продажу немедленно будут выставлены 4,5 млн баррелей из резервов государственной компании PDVSA. Конечной целью является перевод всей продажи нефти в Венесуэле за национальную криптовалюту.

Мадуро также заявил, что топливо для самолетов, совершающих международные перелеты, будет реализовываться за петро.

Венесуэла первой в мире выпустила в оборот национальную криптовалюту в феврале 2018 года. Изначальная стоимость одного петро была определена в цену одного барреля венесуэльской нефти, или 60 долларов.

НЕФТЬ БЕЗ ДОЛЛАРА

Криптовалюта петро используется наряду с боливаром и обеспечена нефтью, минеральными ресурсами, золотом, объясняет доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов. Торговля нефтью в данном случае не является "первой ласточкой": Венесуэла уже имеет контракты на продажу железа, стали и алюминия. Кроме того, с лета 2018 года цены и заработная плата в Венесуэле также привязаны к курсу петро.

В настоящий момент отсутствуют какие-либо новые триггеры, которые могли бы сподвигнуть Мадуро на запуск продаж венесуэльской нефти за криптовалюту, уверен главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

"В этих условиях мы считаем это еще одним проявлением попыток властей республики ослабить давление на свой нефтяной экспорт со стороны США", — говорит он. Того же мнения придерживаются и другие аналитики.

Американские санкции уже привели к значительному снижению объемов экспорта республики — до 1 млн барр./сутки против уровней конца 2018 года в 1,5-1,6 млн барр./сутки. Штаты все еще далеки от ослабления "санкционной хватки", и ограничения для боливарианской республики продолжают усиливаться, отмечает Покатович.

Старший аналитик банка "Уралсиб" Алексей Кокин уверен, что привлекательность криптовалютных сделок для покупателей будет зависеть от соотношения дисконта к аналогичным сортам нефти и риска попадания покупателя под санкции США в результате таких сделок. Если расчеты в петро помогут снизить риски для покупателя и сохранить приемлемый для Венесуэлы ценовой уровень, возможно, использование криптовалюты продолжится и расширится.

"По нашим оценкам, в текущих условиях интерес к нефтяным поставкам за петро может проявить Китай, а также весьма ограниченное число европейских покупателей", — полагает Покатович.

Насколько эффективно использование криптовалюты для этой цели, покажет время, считает Кокин. "Пока мы наблюдаем стабилизацию добычи в стране начиная с сентября 2019 года, хотя и на относительно низком уровне — около 700 тыс. барр./сутки". — добавил эксперт.

В ЧЕМ СЛОЖНОСТИ

Любая криптовалюта формируется не на пустом месте, соответственно, чтобы приобрести петро, необходимо будет потратить доллары, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Примечательно, что изначально курс петро был определен в 1 баррель нефти, напоминает он. Сама нефть очень хорошо считается в долларах. Однако сложно предположить в какой степени Венесуэла собирается удерживать курс петро на уровне 1 барреля нефти. Власти Венесуэлы приписывают иностранным авиакомпаниям оплачивать топливо в петро, но и в этом случае невозможно избежать первоначальной конвертации валютных средств, считает эксперт.

Покатович предполагает, что такая инициатива крипторасчетов за нефть получит распространение и у других экспортеров (в том числе у Ирана), находящихся под давлением Штатов.

"Однако в данный момент мы не видим масштабных предпосылок для того, чтобы инструмент нефтяных крипторасчетов смог стать "панацеей" от американских санкций и привести к значительному восстановлению объемов нефтяного экспорта в таких странах", — считает эксперт.

С ним согласен Кочетков, он добавляет: "Если процесс станет более масштабным, то в Минфине США могут вовсе запретить какие-либо валютные операции с криптовалютами со странами, находящимися под ограничениями Вашингтона".