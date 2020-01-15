МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. ОПЕК понизила прогноз по добыче жидких углеводородов в РФ в 2020 году до 11,48 миллиона баррелей в сутки с 11,5 миллиона баррелей в сутки в предыдущем прогнозе, говорится в январском докладе организации.

"Ожидается, что в 2020 году добыча жидких углеводородов в России вырастет на 40 тысяч баррелей в сутки, в среднем до 11,48 миллиона баррелей в сутки, несмотря на увеличение квоты по сокращению добычи до 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года в первом квартале 2020 года, до среднего уровня 11,27 миллиона баррелей в сутки", — пишет ОПЕК.

ОПЕК при этом незначительно повысила оценку добычи нефти в РФ в 2019 году — до 11,44 миллиона баррелей в сутки с 11,43 в предыдущем докладе.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти длится с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Договор предусматривал до конца 2019 года сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале текущего года предполагает сокращение на 1,7 миллиона баррелей. В рамках сделки Россия до конца 2019 года сокращала добычу нефти (уже без учета газового конденсата) на 228 тысяч баррелей в сутки, а в первом квартале — на 300 тысяч.

ПРОГНОЗ ПО МИРОВОМУ РОСТУ СПРОСА НА НЕФТЬ

ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 2019 год на 50 тысяч баррелей в сутки, до 0,93 миллиона баррелей в день, а на 2020 год — повысила на 140 тысяч баррелей в день, до 1,22 миллиона баррелей в день, говорится в докладе организации.

"Рост мирового спроса на нефть в 2019 году ухудшен примерно на 0,05 миллиона баррелей в день, до 0,93 миллиона баррелей в день. В результате общий уровень спроса на данный момент составляет 99,77 миллиона баррелей в день", — говорится в докладе.

Организация отмечает в 2019 году более низкий по сравнению с ожиданиями спрос со стороны стран ОЭСР из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — Японии и Южной Кореи. Для стран вне ОЭСР прогноз по спросу также был несколько ухудшен.

В 2020 году спрос на нефть в мире, как ожидается, составит в среднем 100,98 миллиона баррелей в день. Пересмотр по росту спроса на текущий год связан с одной стороны с улучшением настроений вокруг торговой ситуации между США и КНР, а с другой — с более позитивными ожиданиями по экономикам некоторых государств. В странах ОЭСР рост спроса ожидается на 90 тысяч баррелей в день, до 48,08 миллиона, что лучше прогноза роста спроса из декабрьского доклада в 70 тысяч.

НЕФТЯНЫЕ ЗАПАСЫ В ОЭСР

В докладе ОПЕК также сказано, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, по предварительным данным, в ноябре снизились на 8,8 миллиона баррелей и на 17,5 миллиона баррелей превышали свое среднее пятилетнее значение.

"Предварительные данные за ноябрь показали, что совокупные коммерческие запасы нефти в ОЭСР упали на 8,8 миллиона баррелей в месячном выражении, до 2,92 миллиарда баррелей, что на 62,7 миллиона баррелей больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17,5 миллиона баррелей выше среднего показателя за последние пять лет", — сообщает ОПЕК.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+.

ОПЕК В ДЕКАБРЕ ПЕРЕВЫПОЛНИЛА СДЕЛКУ ОПЕК+ НА 54%

ОПЕК в декабре снизила добычу нефти в месячном выражении на 161 тысячу баррелей в сутки — до 29,444 миллиона баррелей в сутки, при этом благодаря усилиями Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ процент перевыполнения сделки ОПЕК+ увеличился до 54% с ноябрьских 46%, следует из доклада со ссылкой на данные вторичных источников.

"Согласно вторичным источникам, общая добыча нефти 14 стран ОПЕК в среднем в декабре составила 29,44 миллиона баррелей в сутки, что на 161 тысячу баррелей в сутки ниже предыдущего месяца. Добыча нефти увеличилась в основном в Анголе, а добыча в Саудовской Аравии, Ираке и ОАЭ снизилась", — сообщается в докладе.

В рамках соглашения ОПЕК+ 11 стран организации, взявших на себя обязательства по сокращению добычи нефти наряду со странами "не ОПЕК", снизили ее по отношению к целевому месяцу (октябрю 2018 года) на 1,249 миллиона баррелей в сутки против обещанных 812 тысяч. В их число входят Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Таким образом, страны выполнили сделку в ноябре на 154% против 146% месяцем ранее.

Наибольшее выполнение сделки снова продемонстрировала Саудовская Аравия, которая в декабре добывала 9,76 миллиона баррелей нефти в сутки. Это на 551 тысячу баррелей в сутки ниже целевого уровня по добыче нефти королевства в рамках сделки ОПЕК+ (10,311 миллиона баррелей до конца 2019 года) и является добровольным сокращением. Таким образом, Эр-Рияд перевыполнил свои обязательства по сделке почти в 3 раза.