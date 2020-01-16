МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило оценку роста спроса на нефть в мире в 2019 году на уровне в 1 миллион баррелей в сутки, на текущий год прогноз — 1,2 миллиона баррелей в сутки, говорится в январском докладе агентства.

"Мировой спрос на нефть, согласно оценкам, вырос на 965 тысяч баррелей в день (округлено до 1 миллиона баррелей в день) в 2019 году, что меньше по сравнению с 1,1 миллиона баррелей в день в 2018 году. В 2020 году мы ожидаем, что рост ускорится до 1,2 миллиона баррелей в день, что ниже среднего значения за десять лет в 1,5 миллиона баррелей в день", — говорится в докладе.

Страны ОПЕК в декабре увеличили перевыполнение сделки ОПЕК+ до 81% с 61% в ноябре, говорится в докладе.

При этом общая добыча стран, входящих в ОПЕК, в декабре снизилась на 180 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ноябрем — до 29,44 миллиона баррелей в сутки.

"Добыча нефти ОПЕК упала в декабре после того, как Саудовская Аравия сократила добычу в преддверии более глубоких сокращений ОПЕК+, которые вступили в силу в январе", — поясняет агентство.

В декабрьском докладе сообщалось, что страны ОПЕК в ноябре увеличили перевыполнение сделки ОПЕК+ до 54%. Таким образом, ОПЕК скорректировала свои показатели.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договор предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года до конца 2019 года и, по достигнутым в декабре новым договоренностям альянса — на 1,7 миллиона баррелей в сутки в первом квартале 2020 года. В рамках сделки Россия до конца 2019 года сокращала добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки, а в первом квартале — на 300 тысяч.

ЗАПАСЫ НЕФТИ

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в ноябре вновь снизились и на 8,9 миллиона баррелей находились ниже своего среднего значения за последние пять лет, который является целевым показателем по действующей сделке ОПЕК+, говорится в докладе МЭА.

"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР в ноябре снизились на 2,9 миллиона баррелей, до 2,912 миллиарда баррелей. Они были на 8,9 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего показателя", — отмечается в докладе.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти длится с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в первом квартале 2020 года.