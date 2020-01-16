МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Экспорт по магистральному нефтепроводу "Дружба" по итогам 2019 года снизился на 13,5% и составил 42,3 миллиона тонн, в 2020 году планируется на уровне 50 миллионов тонн, сообщает "Транснефть".

"Экспорт по магистральному нефтепроводу "Дружба" в 2019 году составил 42,3 миллиона тонн (в 2018 году – 48,9 миллиона тонн)", — отмечает "Транснефть".

"В 2020 году… поставки в дальнее зарубежье планируются на уровне 205 миллиона тонн, в том числе… по магистральному нефтепроводу "Дружба" – 50 миллиона тонн", — отмечается в сообщении.