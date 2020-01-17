МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Чистый убыток американской Schlumberger, крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа, по итогам 2019 года составил 10,137 миллиарда долларов против прибыли в 2,138 миллиарда долларов годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка выросла менее чем на 1%, до 32,917 миллиарда долларов против показателя в 32,815 миллиарда годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 7,32 доллара против прибыли в 1,53 доллара годом ранее.

По итогам четвертого квартала Schlumberger получила чистую прибыль в размере 333 миллионов долларов против прошлогоднего показателя в 538 миллионов долларов. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,24 доллара против показателя в 0,39 доллара годом ранее. Квартальная выручка компании составила 8,228 миллиарда долларов, увеличившись на 1% в годовом выражении.

Выручка от работ на территории Северной Америки за четвертый квартал сократилась на 13% в квартальном выражении — до 2,454 миллиарда долларов. Выручка от контрактов в Европе, странах СНГ и Африке увеличилась на 10% — до 2,018 миллиарда долларов. На Ближнем Востоке и в Азии выручка выросла на 9%, до 2,675 миллиарда долларов.

"Выручка в 2019 году составила 32,9 миллиарда долларов, что почти столько же, сколько и в 2018 году. В целом, результаты были положительные, особенно на международных рынках, и мы получили свободный денежный поток в размере 2,7 миллиарда долларов, что является хорошим достижением в текущих рыночных условиях", — заявил гендиректор компании Оливье Ле Пеш (Olivier Le Peuch), чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.