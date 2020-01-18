БЕЙРУТ, 18 янв — ПРАЙМ. Ливийская нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов, сообщается в опубликованном заявлении компании.

"Ливийская нефтяная корпорация объявляет о чрезвычайном положении в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра", — говорится в заявлении.

По данным компании, распоряжение о прекращении отгрузки в портах поступило от главы управления охраны нефтяных месторождений генерала Наджи Аль-Магриби и полковника Али Джийляни из штаба командования Сирта.

Согласно заявлению ливийской корпорации, командующий Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.