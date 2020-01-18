МИНСК, 18 янв /ПРАЙМ/. Латвия располагает всей необходимой инфраструктурой для перекачки нефти через свою территорию в Белоруссию и обратно, заявил министр путей сообщения Латвии Талис Линкайтс.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет альтернативные источники поставок нефти. В частности, Лукашенко отмечал, что Минск изучает организацию реверсной прокачки нефти по трубопроводу "Дружба" из Польши, а также поставки по нефтепроводу Одесса-Броды с Украины и через порты Литвы и Латвии. Во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск изучает вопрос о поставках нефти с Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

"Технически мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно – в принципе в обоих направлениях есть такая техническая возможность. Просто надо обговорить технические условия", — заявил Линкайтс в интервью телеканалу ОНТ, которое показано в субботу.

По словам министра, если Белоруссия заинтересована, Рига всегда готова предложить свои условия. Он предположил, что предложения от Минска по транзиту нефти через Латвию могли получить предприятия страны и сейчас их рассматривают.

В четверг латвийский премьер Кришьянис Кариньш в Минске после встречи с Лукашенко заявил, что правительство Латвии заинтересовано в организации транспортировки нефти в Белоруссию из латвийских портов, однако это вопрос договоренности компаний.