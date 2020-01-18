МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж в преддверии конференции по ливийскому урегулированию в Берлине призвал международное сообщество отреагировать на закрытие силами Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара ряда портов страны для экспорта нефти, сообщает агентство Блумберг.

Ранее национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение после того, как ЛНА блокировала экспорт нефти из портов Брега, Рас-эль-Ануф, Харига, Зувейтина и Сидра. В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно.

Как передает Блумберг, Саррадж заявил, что Хафтар "не ищет мирного или политического решения", а перекрытие портов демонстрирует его неготовность к перемирию.

"Международное сообщество передает негативный сигнал, не предпринимая каких-либо действий после того, как Хафтар закрыл нефтяные месторождения. Должна была быть решительная позиция", — заявил Саррадж.

Германия во вторник официально объявила о проведении 19 января в Берлине конференции по урегулированию в Ливии, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Саррадж и Хафтар заявили, что примут участие в ее работе.