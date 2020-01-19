ДОХА, 19 янв — ПРАЙМ. Катар недоумевает по поводу заявления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром о закрытии ряда портов на востоке страны для экспорта нефти, говорится в заявлении МИД Катара.

Ранее национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии объявила чрезвычайное положение после того, как ЛНА блокировала экспорт нефти из портов Брега, Рас-эль-Ануф, Харига, Зувейтина и Сидра. В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тысяч баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 миллионов долларов ежедневно.

"Богатства страны принадлежат ее народу, и ни одна из сторон не должна использовать это как способ давления… Служение интересам ливийского народа выше всяких расчетов. Катар призывает мировое сообщество и Совет безопасности ООН взять на себя ответственность, чтобы действующие вне закона вооруженные группировки были признаны криминальными и ограничены в своей деятельности, чтобы сохранить целостность ливийской территории и мир в стране, а также создать правовые и политические основы для строительства гражданского государства", — отмечается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД Катара отметил, что "урегулирование конфликта в Ливии начинается с возврата к политическому диалогу и работе по созданию гражданских структур государства".

В воскресенье в Берлине пройдет конференция по установлению мира в Ливии, но Катар не был туда приглашен, несмотря на требование МИД триполийского Правительства национального согласия.