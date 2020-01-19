БЕНГАЗИ, 19 янв /ПРАЙМ/. Демонстранты в Ливии заблокировали работу крупнейшего в стране нефтяного месторождения аш-Шарара, расположенного на юго-западе страны, об этом РИА Новости рассказали источники, находящиеся на месте событий.

Также, по словам собеседников агентства, протестующие приостановили работу на расположенных по соседству месторождениях эль-Филь и Хамада.

"Этими действиями мы хотим осудить турецкую интервенцию в Ливию, приезд сирийских наемников для убийства ливийцев. Также мы требуем справедливого распределения нефтяных богатств между ливийскими городами на западе, юге и востоке страны", — сообщил источник РИА Новости.

Днем ранее Ливийская нефтяная корпорация (NOC) объявила режим форс-мажора в связи с прекращением отгрузки нефти из пяти основных экспортных портов страны — Рас-Лануфа, Эс-Сидра, Марса-эль-Бреги, Эль-Хариги и Эз-Зувайтины.

Согласно заявлению ливийской корпорации, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах. Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что акции против нефтяных объектов "осуществляет ливийский народ".

Ранее сообщалось, что ливийские племена и местные общественные организации на востоке Ливии призвали к закрытию нефтяных терминалов в знак протеста против действий правительства национального согласия в Триполи.

После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА маршала Хафтара.