МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Россия в ноябре вновь сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи, с показателем в 10,634 миллиона баррелей в сутки, на третьем месте — Саудовская Аравия, а США сохранили мировое лидерство, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

По данным JODI, добыча в РФ увеличилась по отношению к октябрю на 0,2%. США в ноябре увеличили добычу на 4,9%, до 13,3 миллиона баррелей нефти в сутки, оставшись крупнейшим нефтедобытчиком. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи в 9,9 миллиона баррелей в сутки, что меньше по сравнению с октябрем на 4%.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в месячном выражении вырос на 2,5%, до 7,373 миллиона баррелей в сутки, из США — уменьшился на 5,6%, до 3,383 миллиона. Данные о России JODI не указывает. В октябре РФ экспортировала 5,693 миллиона баррелей нефти в сутки, а в сентябре — 5,517 миллиона, следует из данных организации.

Переработка на НПЗ США увеличилась в ноябре на 8% в сравнении с предыдущим месяцем, до 16,932 миллиона баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка выросла на 0,6%, до 2,211 миллиона баррелей в день.

Объем добычи нефти второго по величине производителя этого сырья в ОПЕК — Ирака — увеличился на 0,4% по сравнению с показателем октября, до 4,595 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака увеличился на 3,7%, до 4,002 миллиона баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в ноябре уменьшился на 15%, до 1,633 миллиона баррелей в сутки, а добыча — на 18,3%, до 1,664 миллиона.