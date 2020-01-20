МИНСК, 20 янв — ПРАЙМ. Минск достиг с российской стороной соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусского правительства.

Представитель и.о. зампреда российского правительства Дмитрия Козака Илья Джус сообщал 16 января, что Козак проводит встречу с вице-премьером Белоруссии Игорем Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере.

"Такие переговоры были. Что касается итогов: стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за "грязную" нефть", — отметили в пресс-службе, не уточнив подробностей.

А касаясь перспектив нового раунда белорусско-российских переговоров в нефтяной сфере, там сказали, что "стороны регулярно ведут переговоры на уровне специалистов".