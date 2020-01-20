ВАШИНГТОН, 20 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) незначительно повысил прогноз мировых цен на нефть на 2020 год на 0,09 доллара — до 58,03 доллара за баррель соответственно, следует из январского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

Средняя цена барреля нефти на 2021 год прогнозируется на уровне 55,31 доллара за баррель.

"Средняя цена на в долларах США за баррель составляла в 2019 году 60,62 доллара, предполагаемая цена, основанная на фьючерсных рынках (по состоянию на 12 ноября 2019 года), составляет 58,03 доллара за баррель в 2020 году и 55,31 в 2021 году", — говорится в докладе.