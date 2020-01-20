ДАВОС (Швейцария), 20 янв — ПРАЙМ. Полное соблюдение квот по соглашению ОПЕК+ обеспечит баланс на рынке нефти в первом и втором кварталах 2020 года, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в преддверии Всемирного экономического форума в Давосе.

"Да, на данный момент это выглядит так. Мы оптимистичны. Полная и своевременная реализация корректировки избыточного предложения будет гарантировать баланс на рынке в первом и втором квартале", — сказал он, отвечая на вопрос о том, достаточно ли текущих сокращений добычи в рамках ОПЕК+ для стабилизации рынка нефти в 2020 году.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти длится с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,7 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в первом квартале 2020 года.