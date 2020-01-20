МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил об отмене ареста и обеспечительных мер в отношении активов компании по искам "Нафтогаза Украины" в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге.

"Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО "Газпром" 20 января 2020 года, аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК "Нафтогаз Украины" на основании арбитражного решения ТПС № V 2014/129 от 28 февраля 2018 года, были сняты", — сообщается в материалах "Газпрома".

Подписанный 20 декабря протокол по газовому сотрудничеству между Россией и Украиной предполагает, в частности, урегулировании юридических разногласий. В том числе стороны договорились о снятии арестов с имущества, наложенных в рамках судебных исков "Нафтогаза" в адрес "Газпрома".