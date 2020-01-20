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МИНСК, 20 янв /ПРАЙМ/. Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости в понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".

"Белорусская (нефтяная – ред.) компания закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она через клайпедский порт пойдет на завод "Нафтан", — рассказал собеседник агентства.

По его данным, поставка нефти через литовский порт ожидается в двадцатых числах января. "Речь шла, по-моему, про 21-е января", — отметил представитель концерна.

При этом он не стал комментировать возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу. "Работаем пока с этой партией, дальше уже будем смотреть", — добавил собеседник агентства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". А во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск рассматривает поставки нефти из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.