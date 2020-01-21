МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Чистый убыток американской нефтесервисной компании Halliburton Inc. в 2019 году составил 1,129 миллиарда долларов против прибыли в 1,657 миллиарда за 2018 год, следует из отчетности компании.

Чистый убыток, приходящийся на головную компанию, составил 1,131 миллиарда долларов против прибыли в 1,656 миллиарда за 2018 год. Чистый убыток в пересчете на одну обыкновенную акцию в отчетном периоде составил 1,29 доллара против прибыли в 1,89 доллара годом ранее. Выручка компании составила 22,408 миллиарда долларов, что на 7% ниже аналогичного показателя 2018 года.

Убыток по итогам четвертого квартала 2019 года составил 1,654 миллиарда долларов против прибыли в 668 миллионов год назад. Убыток, приходящийся на головную компанию, составил 1,653 миллиарда долларов против прибыли в 664 миллиона.

Убыток на акцию за этот квартал составил 1,88 доллара против прибыли в 0,76 доллара за четвертый квартал 2018 года. Квартальная выручка Halliburton снизилась на 14% в годовом выражении, достигнув 5,19 миллиарда долларов, что оказалось лучше прогноза аналитиков, ожидавших показателя в 5,13 миллиарда.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки, разрабатывает IT-решения для отрасли. Корпорация представлена в 80 странах, число сотрудников превышает 50 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).