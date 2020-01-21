МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Белоруссия при желании может хоть полностью отказаться от поставок российской нефти, но замещать ее придется по мировым ценам, что будет в любом случае дороже, уверены опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Это ставит под угрозу бизнес белорусских производителей нефтепродуктов, который постепенно сходит на нет из-за налогового маневра в России. Именно об условиях продолжения взаимодействия ведется торг, который, в конечном итоге, завершится компромиссом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что его страна будет стремиться поставлять с российского рынка только 30-40% от необходимых объемов нефти, при этом еще около 30% Минск намерен завозить с Балтики и 30% — через Украину. По его словам, республика приняла решение покупать нефть, альтернативную российской, по мировым ценам, и на практике посмотрит, "во что это выльется".

Дело в том, что из-за налогового маневра в РФ цены на нефть для Белоруссии действительно растут. "Налоговый маневр состоит в поэтапном росте НДПИ и снижении экспортной пошлины, так как поставки нефти в Белоруссию экспортной пошлиной не облагаются, повышение НДПИ приводит к повышению цены нефти для республики", — пояснил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Страна требует компенсации и активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской. Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой на прошлой неделе заявил, что ожидает скорых договоренностей на этот счет, при этом рассматривается возможность поставок из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

В понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" заявил, что страна закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена в двадцатых числах января через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Предполагается, что из литовского порта сырье будет перевезено в Белоруссию по железной дороге.

ЗА МОРЕМ ТЕЛУШКА – ПОЛУШКА

Эксперты напоминают, что рынок нефти демократичен и не завязан на трубопроводных поставках — всегда можно найти любое количество. Заместить можно хоть 100% нефти, получаемой Белоруссией, вопрос в ее цене, рассуждает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. "Многое зависит как от цены сорта – легкие, как правило, дороже, тяжелые дешевле. Легкая нефть, близкая к российской, добывается в Персидском заливе и ряде стран ОПЕК. Различие цен может составлять порядка 5 долларов за баррель", — говорит он.

Главное — откуда эту нефть брать. Эталонный сорт Brent, скорее всего, подойдет для белорусских НПЗ, но он сам по себе дороже российской Urals. Кроме того, доставка из Европы в любом случае дороже, поскольку предполагает транспортировку морем до портов Балтии. Вряд ли для этого можно использовать систему трубопроводов "Дружба", поскольку она "заточена" на экспорт из РФ. Следовательно, из портов в Белоруссию ее придется поставлять железнодорожным или автотранспортом, что в разы дороже трубопроводных поставок. А, к примеру, в Венесуэле сама нефть, возможно, и дешевле, но ее поставки обойдутся "в копеечку".

Теоретически можно закупать в Норвегии или в Казахстане, но это придется делать по мировым ценам, согласен Суверов. По его словам, Минск заинтересован в стабильных, надёжных поставках, это и создаёт возможность для компромисса, так как альтернативная нефть дороже и по ней более сложная логистика, транспортное плечо из Казахстана в Белоруссию длиннее, чем из России.

По словам аналитика по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевой, если Белоруссия не договорится с Россией и выберет работу на условиях мирового рынка, то вполне можно будет найти нужную нефть, даже российские компании будут готовы ее поставлять. "Насколько известно, Белоруссия продолжает переговоры с российскими поставщиками нефти, несмотря на начавшиеся поставки норвежской нефти. Заменить российскую нефть будет сложно, так как любые другие поставки будут дороже, что собственно и наблюдается при производимой поставке нефти из Норвегии", — говорит она.

По ее мнению, сутью данных переговоров являются не сами по себе поставки нефти, а условия существования бизнеса белорусских производителей нефтепродуктов, который постепенно сходит на нет из-за налогового маневра в России. Именно этот момент не хотят терять в Белоруссии и именно об этом ведется торг.

ЗАПРЕТОВ НЕТ, КОМПРОМИСС БУДЕТ

Лукашенко озвучил еще одну интересную мысль – о том, что Россия не дает согласия на поставку нефти в Белоруссию из Казахстана. Эксперты сходятся во мнении, что никакого запрета нет и быть не может. "Москва не может запретить экономически свободному субъекту потребление сырья от других поставщиков, но может не дать осуществить прокачку этой нефти по своим трубопроводам, что очевидно реализуется при возможных поставках нефти с востока (из Казахстана)", — говорит Лукичева.

По словам Полищука, Минск хочет продолжения льготных поставок по цене Таможенного союза. "Но Россия, вне зависимости от того, каким путем будут осуществляться эти поставки, вряд ли согласится на сохранение льгот для одной из сторон, ведь тогда получится, что в одном экономическом союзе цены разные", — рассуждает он.

По его мнению, льготы возможны, но вряд ли они будут осуществлены через цену на нефть. Невозможно и субсидирование по принципу обратного акциза, как в случае с российскими НПЗ – ведь речь идет о другом государстве. Возможно, будет некая компенсация потерь для белорусского бюджета от налогового маневра в РФ, а уже оттуда власти страны поддержат свои предприятия.

Компромисс в том или ином виде будет найден, констатируют аналитики. По мнению Суверова, возможно, Россия пойдет на уступки, опасаясь потерять геополитического союзника. Так или иначе, условия работы уже изменились, и вопрос в том, как по-новому организовать взаимодействие российских поставщиков и белорусского нефтеперерабатывающего бизнеса.