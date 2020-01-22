МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Российские нефтегазовые компании в 2020 году продолжат позитивные тренды 2019 года, несмотря на ожидаемое снижение мировых цен на нефть и сохранение ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+. Такой прогноз дали аналитики Газпромбанка на встрече с журналистами.

По их мнению, крупнейшие нефтегазовые компании РФ продолжат улучшать финансовые показатели и увеличивать дивиденды.

Вместе с тем в текущем году может продолжиться тренд на изменения в налогообложении "нефтянки", которое сейчас существенно усложнилось. Аналитики надеются на его последовательное упрощение. Новой актуальной повесткой станут вопросы экологии, с которой нефтегазовые компании будут обязаны считаться.

РОЛЬ ОПЕК+

По подсчетам аналитиков Газпромбанка, около 60% снижения добычи группы ОПЕК за 2019 год произошло за счет Ирана, против энергетического сектора которого с ноября 2018 года действуют санкции США.

Скоординированные действия ОПЕК+ поддержали баланс на рынке в 2019 году, нивелировав рост добычи нефти в США. Однако средняя цена Brent по итогам 2019 года все равно снизилась на 10%, составив 64 доллара за баррель. На этом фоне, по мнению аналитиков, сделка ОПЕК+ будет продлена как минимум до конца 2020 года.

При этом текущего уровня сокращения добычи в 1,7 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2018 года может быть недостаточно для достижения баланса на рынке нефти. Без дальнейшего сокращения добычи цены на нефть могут остаться под давлением, считает аналитик Газпромбанка Кирилл Бахтин. Средняя цена на нефть Brent, по прогнозу банка, по итогам 2020 года составит 60 долларов за баррель.

Недостаточное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ – не единственная причина ожидаемого снижения цен. Продолжат играть роль ключевые факторы 2019 года, связанные со спросом. В их числе аналитики называют, в частности, торговый конфликт США и Китая, замедление экономического роста в КНР, неопределенность с Brexit.

В этих условиях сделка ОПЕК+ останется важной для России, хотя и не будет вечной, говорит начальник департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Владимир Пантюшин.

ТРЕНД НА РОСТ ДИВИДЕНДОВ

По прогнозу банка, в 2020 году российские нефтегазовые компании продолжат тенденцию на увеличение дивидендных выплат.

Большинство нефтегазовых компаний РФ показали рост чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2019 года, напоминает аналитик банка Евгения Дышлюк. В условиях сделки ОПЕК+ российские игроки, за исключением "Новатэка" и "Газпром нефти", не только не повысили, но даже сократили капзатраты. Это позволило увеличить свободный денежный поток.

В этих условиях компании начали пересматривать дивидендную политику, увеличивая выплаты акционерам, говорит аналитик. В частности, радикально изменил свою дивидендную политику "Газпром". "Лукойл" отказался от регулярного выкупа акций с рынка в пользу увеличения дивидендных выплат. "Татнефть" объявила о планах сохранить размер дивидендов на уровне 2018 года, несмотря на пик инвестиционного цикла. "Газпром нефть" выразила готовность увеличить коэффициент дивидендных выплат до 50%.

Перераспределение доходов российских нефтегазовых компаний в пользу акционеров привело к существенной переоценке их акций рынком в 2019 году. Так, котировки обычных акций "Сургутнефтегаза" выросли на 87,8%, "Газпрома" — на 67%, привилегированных акций "Татнефти" — на 40,6%.

По ожиданиям аналитиков, в 2020 году рынок приятно удивят "Роснефть", "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Дивидендная доходность акций "Роснефти" и "Газпром нефти" по итогам 2020 года может превысить 9%.

По мнению Дышлюк, в ближайшей перспективе "Роснефть" и "Газпром нефть" могут показать рост финансовых показателей, в том числе благодаря возможным новым налоговым льготам (на разработку Приобского месторождения и проектов в Арктике), и повысить дивиденды.

Поддержку финансовым показателям "Роснефти" может оказать оптимизация структуры долга компании. Смещение фокуса "Газпром нефти" на максимизацию стоимости улучшит ее финансовые показатели. Наконец, у акций "Сургутнефтегаза" сохраняется значительный фундаментальный потенциал роста в случае реализации изменений в корпоративном управлении.

НАЛОГИ И ЭКОЛОГИЯ

Аналитики Газпромбанка отмечают большое число изменений в налогообложении российской нефтегазовой отрасли в 2019 году и ожидают сохранения этой тенденции в 2020 году, поскольку регулирующие органы и компании будут искать баланс интересов.

Налоговая система в отрасли сильно усложнилась и стала менее прогнозируемой, отмечают аналитики. Они надеются на ее упрощение в будущем, отмечая, что стабильно прогнозируемая налоговая система является ключевым эффективной работы нефтегазовых компаний.

Аналитики банка подчеркнули также важность экологической повестки в нефтегазовой отрасли. По словам Дышлюк, европейские инвестиционные фонды в 2019 году стали уделять больше внимания вопросам ESG (экологическим, социальным и вопросам управления). По мнению аналитиков, тема ESG в 2020 году станет крайне актуальной. Экологические и социальные рейтинги станут важным фактором для европейских инвестфондов при принятии решений о вложении средств.

Российские компании уже действуют в этом направлении, но им предстоит провести огромную работу, в том числе создать внутрикорпоративную систему сбора соответствующей информации и выстроить коммуникации с агентствами, присваивающими рейтинги ESG.