АЛМА-АТА, 22 янв — ПРАЙМ. Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай из-за выявленного превышения хлорорганических соединений в сырье компании АО "СНПС-Актобемунайгаз", сообщила пресс-служба минэнерго республики.

Ранее в среду "Казтрансойл" сообщил, что 16 января при приеме нефти "СНПС-Актобемунайгаза" в систему магистральных нефтепроводов по результатам испытаний качества нефти было обнаружено превышение хлорорганических соединений.

В тот же день был остановлен прием нефти от "СНПС-Актобемунайгаза" до урегулирования вопросов качества сдаваемой нефти. "Казтрансойл" сообщал, что из-за снижения объемов сдачи нефти был скорректирован график поставок нефти на январь 2020 года на НПЗ и на экспорт. В частности, снижен экспорт для казахстанских производителей в направлении Китая.

"Экспорт казахстанской нефти в направлении Китая приостановлен (снижение составило —30,9 тысячи тонн, при плане 34,6 тысячи тонн). Возобновление экспорта казахстанской нефти в Китай предполагается после урегулирования вопросов качества сдаваемой нефти из ресурсов АО "СНПС-Актобемунайгаз", — говорится в сообщении минэнерго.