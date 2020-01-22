КИЕВ, 22 янв — ПРАЙМ. Компания "Укртранснафта" сообщила в среду, что полностью вытеснила российскую некачественную нефть из украинского участка нефтепровода "Дружба".

"Восемнадцатого января 2020 года АО "Укртранснафта" завершило вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений с украинского участка нефтепровода "Дружба" до словацко-украинской границы, а 21 января — до пункта сдачи нефти "Будковце" (Словакия)", — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.

Отмечается, что во время вытеснения некачественной нефти "Укртранснафта" ежедневно вместе с международной сюрвейерской компанией SGS проверяла качество нефти, поступающей из России, и не фиксировала повторных случаев поступления загрязненного сырья.

"Укртранснафта" получила от "Транснефти" полную компенсацию в размере 4,3 млн евро за попадание некачественной нефти в "Дружбу", сообщила украинская компания.

"В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода "Дружба" "Транснефть" резервировала производственные мощности "Укртранснафты" и уплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4 336,2 тысячи евро компенсации", — говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в Facebook.