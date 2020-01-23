МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Цена на нефть марки Brent может вырасти до 75 долларов за баррель к концу 2020 года из-за ослабления доллара США, ожидает глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен в прогнозе банка, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Нефть марки Brent, скорее всего, в первой половине 2020 года останется зажатой между 60 и 70 долларами за баррель, а во второй двинется выше. Принятое группой ОПЕК+ 6 декабря решение сохранить и даже увеличить сокращение добычи в течение первого квартала должно компенсировать любую возможную тревожность, связанную с экономическим ростом или с торговыми отношениями США и Китая", — считает экономист.

"К концу года цена марки Brent может из-за роста инфляции и ослабления доллара дойти до 75 долларов за баррель. Любое краткосрочное снижение… будет, скорее всего, ограниченным. Сохраняющиеся угрозы стороне предложения в связи с конфликтами на Ближнем Востоке и в Ливии не дадут рынку сильно сжаться", — уверен он. Последний раз цена Brent приближалась к отметке в 75 долларов за баррель в апреле 2019 года.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди отмечает, что доллар начинает 2020 год на довольно устойчивой позиции.

"Почему доллар США не подешевел? Возможно, это указывает на остаточную силу американской экономики по сравнению с другими. Хотя ее производственный сектор пострадал от трамповских пошлин и от замедления в разработке сланцевых месторождений нефти и газа, доминирующая в стране сфера услуг держится крепко, а из-за агрессивной позиции Трампа по торговле дефицит торгового баланса США во втором полугодии резко уменьшился", — рассуждает он.

"Многие из этих благоприятных для USD факторов сохраняются и в новом году, но мы всё же предполагаем, что доллар, в последние 18 месяцев державшийся практически ровно, начнет снижаться. В течение года на него должны будут давить замедление американской экономики, соответственное урезание процентных ставок, продолжение монетизации Федрезервом бюджетного дефицита, а также выборы президента США", — считает Харди.