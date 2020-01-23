МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за начала поставок в республику нефти из третьих стран, в частности, из Норвегии; в январе поставит около 500 тысяч тонн нефти вместо изначально запланированных 750 тысяч, сообщил РИА Новости источник, знакомый с графиком поставки нефти.

"В связи с началом поставок в Белоруссию нефти из третьих стран, в частности, из Норвегии, российские поставки нефти были скорректированы по времени", — сказал источник.

Так, график на первый квартал 2020 года предполагал поставку в республику 750 тысяч тонн нефти, включая 100 тысяч тонн железнодорожным транспортом. Весь этот объем изначально планировалось поставить в январе. Теперь план на январь предполагает поставку в Белоруссию только около 500 тысяч тонн российской нефти, сообщил источник.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". В середине января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой отмечал, что Минск рассматривает поставки нефти из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

В понедельник представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим" заявил РИА Новости, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти. Она будет поставлена через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".