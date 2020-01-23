МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В отношениях между Минском и Москвой возник кризис из-за цены на российскую нефть, поставляемую в Белоруссию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет о необходимости диверсификации поставок с целью снижения зависимости от России. Предлагается снова использовать украинский маршрут, для чего потребуется реанимировать трубопровод Одесса — Броды.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПО-БЕЛОРУССКИ

Во вторник во время совещания, на котором обсуждались вопросы эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт, Лукашенко заявил о необходимости закупать нефть по мировым ценам из альтернативных источников. Из-за разногласий с российскими компаниями по поводу цен на нефть поставки на белорусские НПЗ 1 января прекратились полностью. 6 января разовые поставки возобновились. Только группа "Сафмар", подконтрольная Михаилу Гуцериеву, согласилась поставлять нефть на белорусские НПЗ на постоянной основе без премии в $10/т, которую требуют другие российские поставщики.

Лукашенко особо подчеркнул, что из-за налогового маневра в РФ "неизбежно снижаются доходы республиканского бюджета, ухудшается эффективность работы наших нефтеперерабатывающих заводов".

Минск в экстренном порядке начал поиски поставщиков вне России, чтобы обеспечить загрузку белорусских НПЗ. Лукашенко признает, что полностью прекратить импорт российской нефти невозможно, но поставки диверсифицировать возможно.

"Надо идти к тому, что 30-40 процентов мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить, и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь", — сказал белорусский президент.

Проверенный путь через Украину – это трубопровод Одесса – Броды, который уже использовался для поставок альтернативной нефти в Белоруссию.

ЧТО ОНИ НИ ДЕЛАЮТ, НЕ ИДУТ ДЕЛА

Нефтепровод Одесса – Броды протяженностью 667 км Украина построила в 1996-2001 годах при президенте Леониде Кучме. Он предназначался для поставок каспийской нефти сначала в Польшу, а затем на Северо-Запад Европы. Участок Одесса – Броды строился как составная часть более протяженного нефтепровода, который должен был соединить нефтяной терминал Южный под Одессой с польским Гданьском на Балтике.

С самого начала проект был крайне политизирован. С подачи западных "партнеров" Киев взял на себя великую миссию – обеспечить транзит каспийской нефти в Европу минуя Россию. Однако, несмотря на многократные заверения высших государственных лиц в Варшаве, Киеве и даже в Брюсселе о важности нового транзитного маршрута для Европы, до Плоцка трубопровод достроен не был. Компании, добывающие нефть на Каспии, не проявили интереса к трубопроводу Одесса – Броды, поэтому он не эксплуатировался в течение трех лет.

В 2004 году компания ТНК-ВР предложила Киеву использовать трубопровод в реверсном режиме для транспортировки российской нефти в южном направлении. В начале 2000-х годов Россия испытывала дефицит трубопроводных мощностей для экспорта нефти в западном направлении.

ТНК-ВР подписала соглашение с Украиной на прокачку нефти до терминала Пивденный под Одессой из Брод, куда сырье поступало из южной ветки трубопровода "Дружба". Российская компания также предоставила товарный кредит в виде технической нефти для заполнения трубопровода. Новый транзитный маршрут, созданный для поставок каспийской нефти в обход России, стал использоваться для экспорта российской нефти.

В 2005 году Виктор Ющенко, ставший украинским президентом в результате третьего тура выборов, договорился с польским президентом Александром Квасьневским совместными усилиями достроить трубопровод, чтобы прекратить экспорт российской нефти через Украину. Однако договоренности остались на бумаге, и поставки по Одессе – Броды продолжались до середины 2010 года.

В конце того же года Минск выразил неудовольствие завышенными ценами на российскую нефть для Белоруссии и начал поставки по украинскому трубопроводу азербайджанской и венесуэльской нефти. Нефть прокачивалась сначала до Брод, а затем по южной ветке нефтепровода "Дружба" до Мозырского НПЗ. Российская "Транснефть" тогда предупредила, что использование "Дружбы" для прокачки нефти в Белоруссию в реверсном режиме может привести к сбою в поставках нефти потребителям в Венгрии, Словакии и Чехии.

Минск обещал Киеву обеспечить поставки в объеме не менее 4 млн т/г, но прокачал по украинскому маршруту менее 1 млн тонн по причине экономической нецелесообразности – высоких закупочных цен на сырье и больших транспортных издержек. В ноябре 2011 года прокачка по трубопроводу Одесса – Броды снова остановилась.

"Укртранснафта" в 2011 году предприняла попытку самостоятельно доставить одну партию нефти в Чехию, используя Одессу – Броды, но не смогла это сделать. В результате, сырье было переработано на Украине с убытком в размере около 400 млн гривен.

В 2013 году Европейская комиссия внесла проект достройки трубопровода Одесса – Броды до Плоцка в список 250 самых приоритетных проектов для ЕС период до 2020 года. Брюссель пообещал выделить средства международному трубопроводному предприятию "Сарматия". Это предприятие образовали в 2004 году польская государственная компания PERN Przyjazn и "Укртранснафта" для достройки трубопровода. Позже в "Сарматию" вошли азербайджанская SOCAR, грузинская Oil and Gas Corporation и литовская Klaipedos Nafta. Ничего сделано не было. По сообщениям украинских источников, выделенные ЕС средства PERN Przyjazn потратила на другие проекты в Польше.

В 2014 году группа "Приват", подконтрольная Игорю Коломойскому, откачала в свои резервуары всю технологическую нефть, содержащуюся в трубопроводе Одесса – Броды. По сообщениям украинских СМИ, откаченная нефть была переработана на принадлежащем "Привату" Кременчугском НПЗ.

ПАРНИ ИЗ БАКУ

В 2016 году об Одессе – Броды вспомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Баку с Петром Порошенко – очередным президентом Украины, который пришел к власти в результате майдана.

"Мы серьезно обсудили реализацию проекта Одесса – Броды, ведь Азербайджан поставляет на европейский рынок большие объемы нефти", — заявил Алиев. Несмотря на "горячую" поддержку Порошенко, реализация проекта ограничилась серьезным обсуждением.

Находясь в Давосе, 21 января Алиев заявил представителям СМИ, что поставку нефти в Белоруссию может обеспечить SOCAR Trading – торговое подразделение SOCAR (Государственной нефтяной компании АР). Официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахметов подтвердил заявление Алиева и сказал, что "использование нефтепровода Одесса – Броды обсуждается как одна из возможных опций".

Снова предлагается использовать для поставок в Белоруссию украинский трубопровод, но в этот раз нефть будет не азербайджанская. После 2010 года в Азербайджане падает добыча, и объемы поставок в Европу значительно сократились.

Для обеспечения сырьем НПЗ STAR в Турции, владельцами которого являются SOCAR и Государственный нефтяной фонд Азербайджана, SOCAR Trading заключила в сентябре прошлого года контракт с "Роснефтью" на поставку 1 млн тонн нефти. Мощность НПЗ STAR составляет 10 млн т/г, поэтому для его полной загрузки планируется также закупать нефть в ближневосточных странах.

Алиев предлагает воспользоваться услугами SOCAR Trading, которая используя имеющийся опыт, будет покупать сырье на рынке и перепродавать его Белоруссии. Однако следует учитывать, что предложение свободных объемов нефти в Черноморском регионе ограничено.

Поставлять нефть для Белоруссии на долгосрочной основе в необходимом объеме могли бы компании, добывающие нефть в Казахстан, и осуществляющие экспорт по трубопроводу КТК. Этот трубопровод соединяет казахстанское месторождение Тенгиз и терминал Южной Озереевке под Новороссийском. Но цена будет рыночной, скидку никто не предоставит.

С учетом перевалки в портах и прокачки через Украину, стоимость казахстанской нефти в Мозыре будет существенно выше российской Urals. Переработка дорогого сырья резко понизит конкурентоспособность продукции белорусских НПЗ на рынках соседних стран – прежде всего Украины.

С 1 января цена Urals для Белоруссии составляет 83% от мировой. Российские компании хотят сохранить премию в размере $10/т, которая была согласована с Минском в 2011 году, когда цена на Urals превышала $100/барр. Сейчас Urals стоит дешевле – около $60/барр. Если премия будет понижена пропорционально, то при наличии доброй воли сторон достижение компромисса возможно – на ближайшие пять лет.

Завершить налоговый маневр в России планируется до 2025 года, и тогда цена на нефть для Белоруссии не будет отличаться от мировой. У Минска есть время, чтобы определиться: искать альтернативные источники нефти и пути ее доставки или развивать интеграцию в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Интеграция позволит решить многие экономические проблемы, включая поставки энергоносителей.