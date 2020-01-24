МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Более 200 нефтегазовых сланцевых компаний обанкротились в США и Канаде с 2015 года, но их число может значительно вырасти в этом году. Сланцевым компаниям предстоит выплатить огромные суммы для погашения ранее взятых кредитов.

Долговое бремя вынуждает нефтяников снижать объемы бурения, что ведет к сокращению производства.

Все больше экспертов указывают на близких пик добычи сланцевой нефти и газа в США.

ДОЛГИ ТЯЖКИЕ

Согласно последнему отчету американской юридической фирмы Haynes and Boone, с начала 2015 года по ноябрь прошлого года 208 компаний объявили о свой финансовой несостоятельности. Совокупная задолженность этих компаний достигла $121,7 млрд.

Только в октябре и ноябре прошлого года шесть сланцевых компаний объявили о своем банкротстве. Количество банкротств в нефтегазовой отрасли Северной Америки в 2019 году выросло на 50% по сравнению с годом ранее. Хуже ситуация была только в 2016 году, когда цена на WTI опускалась ниже $30/барр.

Многие западные эксперты уверены, что разорение сланцевых компаний в этом году будет быстро нарастать – прежде всего компаний, которые разрабатывают залежи сланцевого газа, из-за низких цен на этот вид энергоносителей. Котировки природного газа на распределительном центре Henry Hub упали ниже $2/млн BTU.

"Я считают, что в первой половине 2020 года кривая банкротств устремится вверх", — цитирует агентство Reuters слова Бадди Кларка, партнера фирмы Haynes and Boone.

Прогнозы от Международного энергетического агентства (МЭА) также неутешительные. В этом году ожидается сохранение избытка предложения нефти на рынке, несмотря на последние сокращение добычи странами ОПЕК+. Более того, для восстановления баланса спроса и предложения ОПЕК+ будет вынуждена сократить добычу еще больше, уверены эксперты МЭА.

Кроме того, на компании нефтегазового сектора в США и Канаде обрушится долговое цунами, поскольку на ближайшие годы приходится пик выплат за полученные кредиты. По подсчетам Wall Street Journal, нефтегазовым компаниям предстоит в ближайшие четыре года выплатить проценты и погасить кредиты на сумму свыше $200 млрд. Только в этом году размер выплат составит $40 млрд.

Растущее долговое бремя вынуждает нефтяников сокращать объемы бурения, что ведет к замедлению темпов роста, а затем к снижению добычи. По данным S&P Global Platts Analytics, на Marcelus, крупнейшей газовой структуре США, добыча в начале 2020 года снизилась на 1 млрд куб. футов/сут.

Управление энергетической информации США (EIA US) прогнозирует снижение добычи углеводородов на структурах Anadarko, Appalachia, Eagle Ford и Niobrara, что приведет к замедлению роста добычи нефти до 22 тыс. барр./сут. в феврале – очень скромный показатель по сравнению с 2019 и 2018 годами. Увеличение добычи нефти и газа произойдет исключительно благодаря Permian – сланцевой структуре, где добывается более трети всей американской нефти.

HALLIBURTON И SCHLUMBERGER СОКРАЩАЮТ ПРОИЗВОДСТВО

Сокращение объема буровых работ сланцевыми компаниями крайне негативно сказывается на нефтесервесных компаниях, для которых бурение является важнейшей составляющей бизнеса.

Выручка североамериканского подразделения сервисной компания Halliburton снизилась в IV квартале прошлого года на 21% из-за сокращения объемов работ, а также падения цен на бурение и работы по обслуживанию нефтегазовых месторождений.

"Сланцевая индустрия США испытывает самые большие трудности со времен обвала (нефтяных цен – ред.) 2015 года", — сказал Джефф Миллер, главный исполнительный директор Halliburton, во время совещания по результатам деятельности компании в IV квартале.

"Как и ожидалось, в четвертом квартале активность наших клиентов снизилась во всех регионах Северной Америки, что ударило по нашему бизнесу – бурению и работам по освоению скважин. Количество установок, находящихся в эксплуатации, уменьшилось на 11%. Произошло невиданное в последние годы сокращение объема работ по освоению скважин", — заявил он.

Halliburton и другие сервисные компании ожидают продолжения негативных тенденций в отрасли. По словам Миллера, в прошлом году увеличилось количество неиспользуемого или пришедшего в негодность оборудования. Это только начало, поскольку еще больше оборудования останется невостребованным на рынке из-за снижения спроса на услуги сервисных компаний. В прошлом году производственные мощности Halliburton сократились на 22%.

Миллер считает, что самая сложная ситуация сложилась в тех регионах, где ведется добыча сланцевого газа, поскольку цены на природный газ упали ниже уровня безубыточности.

Прогнозы от Schlumberger – крупнейшей нефтесервисной компании мира – также мрачные. Ожидается, что 2020 год станет вторым годом сокращения производства в Северной Америке. Главный исполнительный директор Schlumberger Ле Пош полагает, что снижение может быть двузначным. Производственные мощности компании будут сокращены на 30% в следующем году.

Не лучше ситуация обстоит в компаниях сектора Middle Stream (транспортировка и хранение углеводородов). Активы Kinder Morgan – одного из крупнейших операторов трубопроводов в США – обесценились в начале этого года на $1 млрд.

Ряд экспертов уверены, что добыча нефти и газа в США близка к достижению пика. При этом, небольшой рост возможен в этом году. Ранее сообщалось, что американские сланцевые компании намерены сократить капитальные затраты в этом году на 14%.

Снижение капитальных затрат и буровых работ поможет не всем. Многие компании погрязли в долгах, поэтому рост банкротств неминуем.