ДАВОС (Швейцария), 24 янв — ПРАЙМ. Спор по третьему энергопакету между Россией и ЕС официально заморожен в ВТО до формирования нового апелляционного органа, заявил журналистам замглавы Минэкономразвития РФ Тимур Максимов.

"Третий энергопакет подвис из-за того, что апелляционный орган перестал работать. Нас официально уведомил секретариат ВТО о том, что апелляционный орган не переподтвердил арбитров по этим подвисшим спорам. Сейчас в ВТО зависло из-за этого порядка 10 споров, включая по третьему энергопакету", — сказал он. Максимов представляет Россию на неформальной министерской встрече ВТО в Давосе.

Ранее, в ноябре, бывший министр экономического развития РФ Маким Орешкин говорил журналистам, что Россия и Европейский союз обсуждают заключение соглашения о разрешении взаимных торговых споров в рамках Всемирной торговой организации. С 11 декабря апелляционный орган ВТО приостановил свою работу из-за позиции США. Рассмотрение новых апелляций невозможно в течение неопределенного периода времени.

РФ в 2014 году начала процедуру разбирательства в ВТО по третьему энергопакету ЕС. Третий энергопакет подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, "Южного потока", от которого пришлось отказаться.

В августе 2018 года ВТО сообщила, что не поддержала возражения РФ против требований третьего энергопакета ЕС по разделению управления компаниями по добыче, сбыту и транспортировке газа, а также по преференциям, предоставляемым ЕС поставщикам СПГ. Вместе с тем Минэкономразвития РФ тогда же сообщило, что ВТО поддержала Россию в ключевых моментах этого спора. В частности, организация признала неправомерными количественные ограничения поставок газа из РФ по газопроводу Opal, включая 50-процентное использование его мощностей, а также нормы ЕС о продаже газа на бирже и дискриминацию операторов ГТС под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии.

В сентябре 2018 года ЕС подал апелляционную жалобу на решения третейской группы в пользу России, а позднее в том же месяце РФ подала в ВТО контр-апелляционную жалобу относительно мер, решение по которым было вынесено не в пользу России.

Максимов также сообщил, что решение по спору в ВТО между Россией и ЕС по энергокорректировкам ожидается в первом полугодии.

"По энергокорректировкам не было решения Третейской группы, оно в первом полугодии ожидается. Тогда, может быть, встанет вопрос об актуальности этой темы (о присоединении к временному механизму разрешения споров — ред.)", — сказал Максимов.

По его словам, Россия получила предложение присоединиться к такому механизму.