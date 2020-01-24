МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Цены на нефть снижаются в пятницу вечером на фоне вероятности снижения спроса на сырье из-за вспышки коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.11 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 2,35%, до 60,58 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,46%, до 54,22 доллара за баррель.

Инвесторы по-прежнему отказываются от покупки нефти из-за опасений вокруг коронавируса. Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным китайских СМИ, число зараженных в Китае составляет около 900 человек, 26 пациентов скончались. При этом случаи заболевания зарегистрированы и в нескольких других странах.

"Рынок обеспокоен тем, что распространение коронавируса повлияет на спрос на нефть, особенно в Азии, чей рынок — развивающийся", — приводит агентство Рейтер слова президента Lipow Oil Associates Энди Липова (Andy Lipow).

При этом цены на нефть ненадолго ускорили темпы снижения после публикации данных нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes сообщившей, что за неделю, завершившуюся 24 января, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 3, до 676 агрегатов.