МИНСК, 25 янв /ПРАЙМ/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство страны на проведение переговоров по проекту протокола о поправке в соглашение с РФ о порядке формирования цен при поставке газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории республики, и на его подписание, говорится в опубликованном в субботу на национальном правовом интернет-портале указе белорусского лидера.

"Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров", — отмечается в указе, подписанном 23 января.

Документ уполномочивает правительство Белоруссии на проведение переговоров по проекту протокола, при этом разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Кроме того, правительство уполномочено на подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Текст проекта протокола не публикуется. При этом указ постановляет "временно применять протокол с даты его подписания до вступления в силу".

"Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря 2019 года продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года. Как сообщало минэнерго республики, цена газа на эти два месяца сохранена на уровне 2019 года — 127 долларов за тысячу кубометров. В середине января глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что рассчитывает в январе возобновить переговоры с РФ по газовой тематике.

Между тем белорусская сторона настаивает, что российский газ для Минска должен стоить дешевле. Так, белорусский президент ранее заявлял, что "Газпром" на поставках газа Белоруссии зарабатывает в три раза больше, чем на поставках в Германию, и требовал выполнения договоренности о переходе на внутрироссийские цены при поставках Минску, которая, по его словам, была достигнута в 2011 году при продаже газотранспортного предприятия "Белтрансгаз" (сейчас дочка "Газпрома"). В пятницу, 24 января, Лукашенко заявил, что российская сторона "кинула" Минск в вопросе перехода на близкие с внутрироссийскими цены на газ при поставках в республику.