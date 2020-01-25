ДАВОС, 25 янв — ПРАЙМ. Хорватия может стать газовым хабом для Центральной и Восточной Европы, развивая СПГ-терминал на острове Крк, сказал РИА Новости премьер Хорватии Андрей Пленкович.

"Мы приняли стратегическое решение инвестировать в СПГ-терминал на острове Крк. Я думаю, это в первую очередь важно для диверсификации поставок газа. Я думаю, это дает нам (возможность — ред.) быть "входным" хабом для Центральной и Восточной Европы. Такова идея. И я думаю, открытие компрессорной станции с возможностью реверсных поставок газа, которые позволят "голубому топливу", которое приходит в Крк, идти, к примеру, в Венгрию, — это шаг вперед", — сказал он.

Предполагается, что объем нового СПГ-терминала на хорватском острове Крк в Адриатическом море составит около 2,7 миллиарда кубометров газа в год. Проект плавучего СПГ-терминала будет совместно профинансирован правительством страны, ЕС и местными энергокомпаниями.