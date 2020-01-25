МИНСК, 25 янв /ПРАЙМ/. Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 26 января вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе госконцерна "Белнефтехим".

Концерн придерживается политики поэтапного изменения цен на автомобильное топливо с учетом динамики цен на нефть, поставляемую на белорусские НПЗ. В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году — 27 раз. В предыдущий раз цены изменялись 19 января: они также выросли на одну белорусскую копейку. Нынешнее подорожание – четвертое с начала текущего года.

"В соответствии с принятой концерном ценовой политикой, с 26 января 2020 года розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются (повышаются на копейку – ред.)", — рассказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,68 белорусского рубля (49,15 российского рубля, или 0,79 доллара), АИ-95-К5-Евро — 1,78 белорусского рубля (52,08 российского рубля, или 0,84 доллара), АИ-98-К5-Евро – 2 белорусских рубля (58,52 российского рубля, или 0,95 доллара), ДТ — 1,78 белорусского рубля (52,08 российского рубля, или 0,84 доллара).

Как отмечали ранее в "Белнефтехиме", за 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем выросли на 13%, в то время как мировые котировки нефти за этот период выросли на 17%. При этом, по данным концерна, цены на моторное топливо в Белоруссии остаются на 30-40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках.