МИНСК, 26 янв — ПРАЙМ. Белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" определится с перспективами переработки норвежской нефти Johan Sverdrup на долгосрочной основе после анализа свойств первой закупленной партии, сообщил генеральный директор предприятия Александр Демидов.

Ранее Белоруссия закупила около 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Первая партия норвежской нефти прибыла в воскресенье на железнодорожную станцию в Новополоцке (Витебская область). Прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тысяч тонн. Ранее планировалось, что первая партия норвежской нефти поступит на переработку на НПЗ "Нафтан" в Новополоцке в понедельник. Полностью всю закупленную партию нефти планировалось транспортировать на НПЗ в течение примерно двух недель.

"Мы взяли этот сорт первый раз, сейчас отработаем все аспекты, начнется его переработка на технологических установках, после этого сделаем технологические выводы по поводу дальнейшей работы. На наш взгляд, это неплохой сорт", — цитирует Демидова агентство Белта.

По его словам, важен и тот аспект, что приобретается сырье без посредников, непосредственно у одной из компаний, которая участвует в проекте по добыче нефти на норвежском шельфе. "К тому же у нас сложились хорошие отношения с поставщиками", — добавил гендиректор.

Демидов подчеркнул, что перед предприятием в любом случае поставлена задача на системной основе использовать поставки альтернативного сырья. "Этим мы сейчас и занимаемся. У нас есть база данных технических сортов, в настоящее время мы ее оптимизируем, смотрим новые сорта, которые появляются на рынке, выделяем среди них наиболее оптимальные с точки зрения технологических параметров и экономики. Исходя из этого, и будем определяться дальше по долгосрочной программе", — подытожил руководитель предприятия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявлял, что Минск рассматривает поставки нефти из Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.