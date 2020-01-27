МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Добыча нефти в Ливии снизилась до 284 тысяч баррелей в день с нормального уровня в 1,22 миллиона вследствие "незаконной блокады" портов её отгрузки, заявила Национальная нефтяная компания Ливии (NOC).

Ранее NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией (ЛНА) Халифа Хафтар в середине месяца дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.

"Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) подтверждает, что добыча нефти продолжает падать в результате незаконной блокады. Добыча упала до 284 153 баррелей в день, и необратимые потери ливийской экономике достигают 318 миллионов долларов США по состоянию на 24 января 2020 года", — говорится в заявлении компании.

NOC уточняет, что до блокады добыча находилась на отметке в 1,22 миллиона баррелей в день, и суммарные потери добычи с 18 января достигли 4,843 миллиона баррелей.

NOC — интегрированная государственная нефтегазовая компания Ливии. Основана в 1970 году, штаб-квартира расположена в Триполи.