МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Вспышка коронавируса в Китае вызвала падение на мировых рынках, в том числе на нефтяном. Однако является ли этот откат эмоциональным и кратковременным или же это только начало затяжного периода снижения нефтяных котировок — в этом вопросе нет единого мнения среди экспертов опрошенных агентством "Прайм".

Большинство из них склоняется к тому, что глобального коллапса на нефтяном рынке из-за угрозы распространения вируса не произойдет. А ценовая динамика будет зависеть от того, насколько быстро удастся "обуздать" эпидемию, и какие масштабы она в конечном итоге примет.

Вместе с тем, по мнению экспертов, коронавирус — лишь один из факторов, на дальнейшее развитие ситуации с ценами может повлиять возникающая неустойчивость глобальных рынков.

На фоне опасений, связанных с коронавирусом, стоимость нефти марки Brent в понедельник, 27 января, потеряла 4,5% и опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с 10 октября прошлого года.

КОРОНАВИРУС И СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ

По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, такого рода шоки обычно бывают достаточно кратковременными и не имеют затяжных последствий. Так, в 2003 году, когда разразилась эпидемия атипичной пневмонии, падение цен на нефть было "эмоциональным и коротким".

"Правда, накопленная на рынках неустойчивость слишком высока, и вирус может стать той последней соломинкой, которая сломает хребет затяжному оптимизму и послужит поводом для начала дестабилизации”, — опасается эксперт.

На сегодняшний день прирост заболеваемости коронавирусом находится ниже уровней обычного гриппа, но фактор непредсказуемости все же очень высок, предупредил Подлевских.

Начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян согласен с тем, что нефтяной рынок, возможно, находится под влиянием эмоций.

"Инвесторы — такие же люди, как и все мы, и в случае возникновения каких-то глобальных негативных историй у них появляется соответствующая реакция", — успокаивает он.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко говорит, что "в теории, сильная эпидемия может даже сказаться на темпах экономического роста, что также толкает нефтяные цены вниз".

"Однако пока влияние болезни на физический рынок ограниченно и нематериально в рамках глобального спроса и предложения", — сказал он.

В свою очередь аналитик "Алор Брокера" Алексей Антонов уверен в том, что распродажи на рынке нефти с связи со вспышкой короновируса — это лишь формальный повод для коррекции нефтяных цен.

По его словам, котировки на нефть снижаются третью неделю подряд из-за зашедшей в тупик стратегии ОПЕК+.

Главный стратег "Универ Капитала" Дмитрий Александров также считает, что коронавирус лишь запустил тренд на долговременное снижение котировок.

"Цены в этом году в любом случае будут снижаться, но из-за вируса это произошло раньше, и падение стало более резким, чем ожидалось", — предупредил он.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА НЕФТЬ

Подлевских не исключает, что стоимость нефти уже в ближайшую неделю может упасть до уровня конца лета-начала осени — 56-57 долларов за баррель, а вот далее "ситуация будет зависеть от возможной возникающей неустойчивости глобальных рынков".

Авакян не ожидает коллапса цен на нефть: с учетом перегретости глобальных рынков, возможна коррекция в пределах 10%, которая и так уже давно назрела.

"В дальнейшем, Brent вернется в комфортный для всех диапазон 60-65 долларов за баррель, и, мне кажется, ОПЕК+ в данном случае не будет сильно переживать из-за ценовых колебаний", — считает эксперт.

Антонов прогнозирует, что на отметках 53-55 долларов усилится поток словесных интервенций со стороны ОПЕК и крупнейших экспортеров.

"Замедление мировой экономики и снижение спроса на углеводороды приведет нефтяные цены к еще более серьезному снижению в зону 45 долларов за баррель. При данном сценарии ОПЕК будет еще энергичнее сокращать квоты добычи, поможет ли это — покажет время”, — говорит аналитик.

По мнению Маринченко, динамика котировок во многом будет связана с тем, как быстро удастся сдержать распространение вируса, и какие масштабы в итоге примет эпидемия.

"Пока наш базовый сценарий заключается в том, что цены нормализуются, хотя какое-то время они могут оставаться в коридоре 50-60 долларов за баррель", — полагает он.

МОЖЕТ ЛИ ПОМОЧЬ ОПЕК

Маринченко считает, что на данном этапе ОПЕК+ вряд ли может что-то сделать, кроме вербальных интервенций, но при самом неблагоприятном сценарии и сильном снижении спроса на нефть, организации, возможно, опять придется пересматривать квоты в сторону понижения.

"В любом случае рынок сейчас находится, скорее, в состоянии профицита, поэтому ОПЕК+ по крайней мере придётся продлить действие текущих ограничений до конца года", — сказал он.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд заявил, что страны ОПЕК+ обладают возможностями и необходимой гибкостью, чтобы предпринять меры для поддержки стабильности на рынке нефти.

По словам Подлевских, действия ОПЕК+ отличаются слаженностью и эффективностью. "Главная задача организации – это стабилизация цен на нефть, и c этой задачей они справляются", — заключил он.