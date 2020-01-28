МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов попросил президента РФ Владимира Путин предоставить компании дополнительно три неразведанных участка на шельфе Каспийского моря для геологического изучения, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на копию письма Алекперова президенту.

Алекперов в своем письме подчеркнул, что дочерняя компания "Лукойла" ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть" "испытывает дефицит в новых геологоразведочных проектах". Для геологического изучения глава компании просит предоставить участки Тюлений-1, Тюлений-2, Тюлений-3 в районе острова Тюлений, пишет газета.

"Лукойл" давно интересуется шельфовыми проектами, но по закону у компании нет доступа к таким площадям, отмечает издание. Для получения этих трех участков Алекперов предлагает воспользоваться заявительным принципом: после обращения недропользователя Минприроды может лицензировать желаемую площадь и предоставить ее для геологического изучения без торгов, если на участки нет других претендентов.

Путин поставил на письме резолюцию от 17 января главе Минприроды Дмитрию Кобылкину в формулировке "проработать и доложить", добавляет издание. В "Лукойле" и Минприроды не ответили на запрос газеты.

В настоящее время в российском секторе Каспия "Лукойл" ведет разработку на месторождениях Корчагина и Филановского (добыча — около 7 миллионов тонн в год).