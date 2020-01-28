МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Газпромбанк заинтересован в продаже своего пакета в Эльгинском месторождении компании "А-Проперти", бенефициаром которой выступает бизнесмен Альберт Авдолян, заявил РИА Новости пресс-секретарь банка Антон Трифонов. "А-Проперти" подала ходатайство в ФАС о покупке 100% акций Эльгинского проекта

Накануне источник сообщил агентству, что компания направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России об одобрении сделки по выкупу 100% акций Эльгинского проекта у Газпромбанка и "Мечела". Банку в проекте принадлежат 49% акций, "Мечелу" — остальные 51% акций.

"Газпромбанк заинтересован в продаже своего пакета в Эльгинском месторождении компании "А-Проперти", — сказал пресс-секретарь банка.