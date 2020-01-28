МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" готовит новую стратегию, за 10 лет инвестиции могут составить более 100 миллиардов долларов, причём вложения планируются в первую очередь в российские проекты, сообщил глава компании Вагит Алекперов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сейчас мы готовим новую стратегию развития, и за ближайшие 10 лет инвестиции могут составить более 100 миллиардов долларов, в первую очередь в российские проекты", — рассказал Алекперов.

В рамках встречи Алекперов отметил, что "Лукойл" продолжает свое экономическое развитие на Каспии. Также в настоящий момент нефтекомпания приступает к активному освоению балтийского шельфа. "Мы утвердили новую программу развития газонефтехимии на наших действующих предприятиях, чтобы все "хвосты", полуфабрикаты объединить и сделать конечную продукцию для того, чтобы был экспортный потенциал", — сказал Алекперов.

Кроме того, "Лукойл" активно входит в проекты в Западной Африке, подчеркнул он. "Уже в три страны вошли, сейчас ещё четыре страны предлагают нам совместную работу. Такого никогда не было. Этот саммит (в Сочи с африканскими государствами — ред.) дал толчок для того, чтобы российские компании сегодня имели такие возможности, как работать на одном из самых перспективных рынков. Это Западная Африка", — добавил он.