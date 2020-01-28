"Сафмар" планирует поставить в феврале 250 тыс тонн нефти на белорусские НПЗ
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Входящие в группу "Сафмар" нефтяные компании планируют поставить в феврале 250 тысяч тонн нефти на белорусские НПЗ, поставки будут идти в соответствии с заявками заводов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами компаний.
"Сафмар" планирует поставить в феврале 250 тысяч тонн на белорусские НПЗ, поставки будут идти в соответствии с заявками заводов", — сказал он.
https://1prime.ru/energy/20200128/830857373.html