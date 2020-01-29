ДОХА, 29 янв — ПРАЙМ. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о нанесении ракетных ударов по объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco и двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства, а также по "чувствительным объектам", удаленным от границы с Йеменом, говорится в сообщении от имени вооруженных сил хуситов, размещенном в среду в Telegram.

"В ответ на воздушные вражеские атаки ракетные и военно-воздушные силы провели крупные операции по нанесению ударов по объектам Saudi Aramco в Джизане (юго-запад саудовской Аравии — ред.) и аэропортам в Абхе и Джизане, а также по саудовской военной базе в Хамис Мушит и чувствительным целям в глубине саудовской территории большим числом ракет и беспилотников", — говорится в сообщении хуситов.

Удары по объектам Saudi Aramco в Саудовской Аравии в прошлом году, за которые взяли на себя ответственность хуситы, привели к падению наполовину нефтедобычи в королевстве.

В Йемене с 2014 года продолжается военное противостояние между сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, и хуситами. В ответ на воздушные обстрелы позиций хуситов на севере Йемена мятежники постоянно подвергают ракетных обстрелам города на юго-западе королевства.