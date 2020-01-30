МИНСК, 30 янв — ПРАЙМ. Минск и Москва не договорились о размере увеличения тарифа на транзит по территории Белоруссии российской нефти, поэтому он вырастет с 1 февраля более чем на 6% в соответствии с ранее утвержденной сторонами методикой, сообщил в четверг министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович.

"Переговоры (с российской стороной — ред.) закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, которой установлен порядок повышения тарифа на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом России, увеличенный на три процентных пункта. Больше 6% (в итоге составит рост тарифа — ред.), по-моему, 6,6%", — сказал министр журналистам.