МИНСК, 30 янв — ПРАЙМ. ОАО "Гомельтранснефть Дружба", выступающее оператором магистрального нефтепровода "Дружба" на территории Белоруссии, транспортировало в 2019 году 62,96 миллиона тонн нефти, что на 9,6% меньше запланированного объема, сообщил председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"За 2019 год объем транспортировки нефти ОАО "Гомельтранснефть Дружба" составил 62,96 миллиона тонн, или 90,4% к уровню, предусмотренному бизнес-планом", — сказал Рыбаков в интервью изданию "Вестник Белнефтехима".

По его словам, на объемы в том числе повлияло замещение европейскими НПЗ части российской нефти альтернативными поставками. Рыбаков также напомнил об инциденте с попаданием в нефтепровод загрязненной хлоридами российской нефти, когда на территории страны оказалось около 1,2 миллиона тонн загрязненной хлорорганическими соединениями нефти.

Он отметил, что выполнение мероприятий "дорожной карты", предусматривающей замещение в полном объеме загрязненной нефти, и профессиональная работа специалистов ОАО "Гомельтранснефть Дружба" позволили Белоруссии стать первой и единственной страной, которая смогла обеспечить вытеснение со своей территории загрязненной хлорорганическими соединениями нефти в РФ и замещение ее качественным углеводородным сырьем.

"Были восстановлены транзит и поставки нефти на экспорт, обеспечена возможность приемки нефти для переработки на отечественных НПЗ, а также выполнены обязательства по поставкам белорусских нефтепродуктов на экспорт. Неурегулированным остается вопрос о компенсации белорусской стороне убытков, полученных при переработке некачественной российской нефти. Мы продолжаем консультации с российскими коллегами и принимаем со своей стороны все необходимые меры по урегулированию данного вопроса", — сказал председатель.

Он напомнил, что для возмещения недополученных доходов от транспортировки нефти Белоруссия с 1 сентября внепланово повысила тарифы на 3,7%. Это позволило частично восполнить потери белорусского предприятия, уточнил Рыбаков.